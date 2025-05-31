Beşiktaş, Bodrum'a Ulaştı: Taraftarların Coşkulu Karşılaması

Beşiktaş Kafile Bodrum'a Geldi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sipay Bodrum FK ile yarın yapacağı maç için Bodrum'a gelen Beşiktaş, önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan siyah-beyazlı ekip, burada bir grup tutkulu taraftar tarafından karşılandı.

Bodrum'da yer alan havaalanına inen futbolcular ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde karşılandı. Taraftarlar, Beşiktaş’a olan desteklerini göstermek için çeşitli şarkılar ve sloganlar attılar.

Karşılamanın ardından Beşiktaş kafilesi, maç öncesi hazırlıklarını sürdürecekleri konaklayacakları otele geçti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Beşiktaş, Bodrum ilçesine geldi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Beşiktaş, Bodrum ilçesine geldi. Kafilede Gedson Fernandes de yer aldı.