Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor Maçı İçin Yoğun Hazırlık
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüp, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı. Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başlatıldı.
Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenmanın ardından, Beşiktaş, akşam ikinci antrenmanına geçecek.