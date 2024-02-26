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Beşiktaş, Cenk Tosun ve Salih Uçan için flaş açıklama

Feyyaz Uçar, İstanbulspor maçının ardından Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın durumları konusunda açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 26.02.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 18:49
Beşiktaş, Cenk Tosun ve Salih Uçan için flaş açıklama

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, İstanbulspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda takımın güncel durumu ve gelecek planları hakkında önemli bilgiler verdi. Uçar, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın durumlarına dair son gelişmeleri paylaşarak, Galatasaray mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

"Sevindirici gelişmeler var; sakat oyuncuların iyileşmesi ve Afrika Kupası'ndan dönen futbolcularımızın katılımıyla birlikte takımda olumlu bir atmosfer var," diyen Uçar, "Ancak Beşiktaş'ın performansını daha da yükseltmesi gerekiyor. Kadromuz genişledi, bu da bazı oyuncuların dışarıda kalabileceği anlamına geliyor. Hocamızın kararı doğrultusunda ilerleyen dönemde Tayyip Talha'nın kadroda yer alabileceği bir süreç olabilir. Rebic'in durumu ise tamamen hocanın tercihine bağlı," şeklinde açıklamada bulundu.

Cenk Tosun ve Salih Uçan

Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşme durumuyla ilgili konuşan Uçar, "Her iki oyuncuyla da Galatasaray maçından sonra görüşmeleri sıklaştıracağız. Eksik oyuncuların etkisi olabilir, ancak Gedson'un yokluğunu hissetmeyeceğimize inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Semih Kılıçsoy'un performansına övgüde bulunan Uçar, "Semih, mevcut milli takım kadrosunda olmalı. Gol düşünen bir oyuncu olarak büyük bir potansiyele sahip. Onu Beşiktaş'ta tutmak ve formasıyla izlemek istiyoruz," dedi.

Feyyaz Uçar'ın açıklamaları, Beşiktaş'ın gelecek mücadelelere nasıl hazırlandığı ve takım içi dinamiklerde yaşanan gelişmeleri aydınlatan önemli ipuçları sunuyor. Galatasaray maçı öncesinde kadro planlamaları ve sözleşme görüşmeleriyle ilgili merak edilen sorular da böylece yanıt bulmuş oldu.

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