Beşiktaş, Cher Ndour ile İlişkisini Sonlandırdı

Beşiktaş, Cher Ndour ile Resmen Ayrıldı

Beşiktaş, sezonun başında kiralık olarak transfer ettiği İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamasında, "2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cher Ndour'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Performansı

Beşiktaş formasıyla toplam 22 karşılaşmaya çıkan 20 yaşındaki Cher Ndour, takıma 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.