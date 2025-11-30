Beşiktaş Deplasmanda Etkili: 8 Maçta 14 Puan

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek deplasmandaki iyi gidişatını sürdürdü; 8 deplasman maçında 14 puan topladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 22:18
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek deplasmandaki olumlu grafiğini sürdürdü.

Deplasman ve iç saha performansı

Kartal, bu sezon rakiplerine misafir olduğu 8 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplam 14 puan topladı.

Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de çıktığı 6 karşılaşmada ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan elde etti.

