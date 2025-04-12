DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.203.072,22 -0,71%

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı İptal Edildi

Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısı yaşanan gerginlik nedeniyle iptal oldu. Olaylar fiziki müdahalelere dönüştü.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 16:51
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı İptal Edildi

Beşiktaş Kulübü'nde Divan Kurulu Toplantısı Gerginlikle İptal Oldu

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, yaşanan gerginlik sonrasında iptal edildi. Siyah-beyazlı kulübün organizasyonunu üstlendiği toplantı, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Eski Başkan Hasan Arat'ın Konuşması Olaylara Sebep Oldu

Toplantıda eski başkanlardan Hasan Arat, konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Arat'ın konuşması sırasında divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında gerginlik başladı. Bu durum kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü.

Tansiyon Yükselince Güvenlik Müdahale Etti

Olaylar sırasında kürsüye çıkan iki kişinin de Arat'a fiziki müdahalede bulunması, gerginliği artırdı. Güvenlik güçleri, duruma müdahale ederek olayların büyümesini engelledi. Yaşanan çatışmalar sonucunda divan kurulu toplantısı iptal edildi.

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübünün, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve...

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübünün, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübünün, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve...

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübünün, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Üçüncü Etabını Stefan De Bod Kazandı
2
İzmir'de Kistik Fibrozisli Çocuklar İçin Gökdelen Tırmanma Yarışı Düzenlendi
3
Spor Toto, SMS Grup Efeler Ligi Play-Off İlk Maçında Altekma'yı Geçti
4
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı İptal Edildi
5
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya ile Rövanşı Bekliyor
6
Karabük'te Gençler Türkiye Boks Birinciliği Tamamlandı
7
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı: Serdal Adalı'dan TFF'ye Sert Eleştiriler

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı