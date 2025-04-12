Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı İptal Edildi

Beşiktaş Kulübü'nde Divan Kurulu Toplantısı Gerginlikle İptal Oldu

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, yaşanan gerginlik sonrasında iptal edildi. Siyah-beyazlı kulübün organizasyonunu üstlendiği toplantı, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Eski Başkan Hasan Arat'ın Konuşması Olaylara Sebep Oldu

Toplantıda eski başkanlardan Hasan Arat, konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Arat'ın konuşması sırasında divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında gerginlik başladı. Bu durum kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü.

Tansiyon Yükselince Güvenlik Müdahale Etti

Olaylar sırasında kürsüye çıkan iki kişinin de Arat'a fiziki müdahalede bulunması, gerginliği artırdı. Güvenlik güçleri, duruma müdahale ederek olayların büyümesini engelledi. Yaşanan çatışmalar sonucunda divan kurulu toplantısı iptal edildi.

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübünün, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübünün, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşma yaptı.