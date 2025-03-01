Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı: Tevfik Yamantürk'ten Sert Eleştiriler

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2024 yılı 3. olağan toplantısı ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Eski Başkanlardan Yoğun Katılım

Toplantıya, eski başkanlar Ahmet Nur Çebi ve Hüseyin Yücel ile birlikte, yönetim kurulunda bulunan Hasan Arat, Mete Vardar, Kadir Kılıç ve Ekrem Keçoğlu gibi isimler de iştirak etti.

Tevfik Yamantürk'ten Sert Eleştiriler

Divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, gündem maddeleri arasında bulunan denetim kurulu raporunun yanı sıra, Hasan Arat’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yamantürk, "Bir insan ailesine bu kadar kötü bir miras bırakmamalıydı" dedi.

Yamantürk, eleştirilerine devam ederek, "Masadan kalkmasını bileceksin, kalkması için dua edilen adam olmayacaksın. Hasan Arat'ın, kulübe zarar veren tutumlarının devam ettiğini ve bunun sorun yarattığını ifade etti. 2017'den beri kulübün 12 teknik direktör değiştirdiğini, bu durumu eleştirerek, futbol ve kulüpçülük konularında bilgi eksikliğinin tehlikeli olduğunu vurguladı.

Yönetim ve Denetim Üzerine Açıklamalar

Toplantıda borçlandırılan kulüp yönetimlerinin sorumluluğu üzerinde çalıştıklarını belirten Yamantürk, "Eğer siz kulübü borçlandırıyorsanız, bunu camia adına hesap sorarım," dedi. Ayrıca, eski başkan Hasan Arat dönemi ile ilgili MASAK’a (Mali Suçları Araştırma Kurulu) gitmeyi önerdi ve kötü yönetimlerin Türkiye üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Yamantürk, konuşmasını, "Ben olsam hiç düşünmem, bu gece giderim. Yapan düşünsün," sözleri ile sonlandırdı.