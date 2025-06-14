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Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı: Tevfik Yamantürk'ün Veda Konuşması

Beşiktaş Kulübü'nün 2. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul'da başladı. Tevfik Yamantürk, geçmişe yönelik özür diledi ve kulüp menfaatlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 11:38
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı: Tevfik Yamantürk'ün Veda Konuşması

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Beşiktaş Kulübü, 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısını İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Tevfik Yamantürk’ten Özür Dilekleri

Açılış konuşmasında, Yamantürk, bir önceki divan kurulu toplantısındaeski başkan Hasan Arat ile yaşadığı tartışma nedeniyle siyah-beyazlı camiadan özür diledi. Tevfik Yamantürk, "Benim o fotoğrafın içinde olmamam lazımdı. Kalpten özür diliyorum, kabul edin lütfen. Özrü camiamdan diliyorum, malum şahıstan değil" dedi.

Yamantürk'ün Veda Mesajı ve Borçlar

Görev süresinin sonuna geldiğini vurgulayan Yamantürk, Arat döneminde yapılan 137 milyon avro borçlanmayı takip edeceğini belirtti. "Divan başkanı olarak bugün son konuşmamı yapıyorum. 2017 yılında başladığımız bu yolculukta, kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Makamların da bırakılıp gidilebileceğini, arkadan gelenlere yol açılması gerektiğini göstermeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

İstikrarsızlık ve Seçim Süreci

Beşiktaş'ın menfaatini önceliklendirdiklerini vurgulayan Yamantürk, "Bu süreçte maalesef kulübümüzde 7 kere seçim yapıldı. Bu bir istikrarsızlıktır, doğru değildir. Divan kurulunda 6 ile 8 adayın yarışacağı bir seçim olacak. Demek ki, divan kurulunun itibarını yükselttik ki bu kadar arkadaş divana aday oldu" dedi.

Ahlaki Değerler ve Kulüp Geleceği

Yamantürk, ahlaki değerleri olmayan insanların Beşiktaş'tan uzak tutulması gerektiğini belirterek, "Maalesef kulüp yöneticiliği, zenginliğin ve şöhret sahibi olmanın en kolay yolu haline geldi. Türkiye'ye aidiyet duymayan insanların camiadan uzak tutulması gerekiyor. Bu olmazsa kulüpte bir sabah geldiğimizde Arapça, Rusça ya da Çince konuşulduğunu görürüz" dedi. Beşiktaş'ın menfaatini her zaman kendi menfaatlerinin önünde tuttuklarını vurguladı.

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı başladı. Divan Kurulu Başkanı...

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı başladı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı başladı. Divan Kurulu Başkanı...

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı başladı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılarak konuşma yaptı.

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