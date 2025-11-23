Beşiktaş Evinde Galip Gelemiyor: Samsunspor 1-1

Dolmabahçe'de galibiyet hasreti devam ediyor

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, evindeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Dolmabahçe'de siyah-beyazlı ekip, son olarak 29 Eylül 2025 tarihinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmişti. Bu tarihten sonra sırasıyla Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen ve Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Kartal, Samsunspor karşısında da sahadan eşitlikle ayrıldı.

Sezonun başında ise Beşiktaş, ilk iki iç saha maçında Eyüpspor ve Başakşehir'i 2-1 skorlarla mağlup etmişti.

SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ SAMSUNSPOR İLE 1-1 BERABERE KALAN BEŞİKTAŞ’IN EVİNDEKİ GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI.