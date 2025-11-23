Beşiktaş Evinde Galip Gelemiyor: Samsunspor 1-1

Beşiktaş, Süper Lig 13. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak Dolmabahçe'de süren galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 19:28
Beşiktaş Evinde Galip Gelemiyor: Samsunspor 1-1

Beşiktaş Evinde Galip Gelemiyor: Samsunspor 1-1

Dolmabahçe'de galibiyet hasreti devam ediyor

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, evindeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Dolmabahçe'de siyah-beyazlı ekip, son olarak 29 Eylül 2025 tarihinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmişti. Bu tarihten sonra sırasıyla Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen ve Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Kartal, Samsunspor karşısında da sahadan eşitlikle ayrıldı.

Sezonun başında ise Beşiktaş, ilk iki iç saha maçında Eyüpspor ve Başakşehir'i 2-1 skorlarla mağlup etmişti.

SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ SAMSUNSPOR İLE 1-1 BERABERE KALAN BEŞİKTAŞ’IN EVİNDEKİ...

SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ SAMSUNSPOR İLE 1-1 BERABERE KALAN BEŞİKTAŞ’IN EVİNDEKİ GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI.

SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ SAMSUNSPOR İLE 1-1 BERABERE KALAN BEŞİKTAŞ’IN EVİNDEKİ...

İLGİLİ HABERLER

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - Çaykur Rizespor 2
2
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"
3
Marco Asensio Rize’de Coştu: 2 Gol, 1 Asistle Fenerbahçe’yi Taşıdı
4
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü
5
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik Geri Dönüşle Yendi
6
Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor: Galibiyet Serisi 5 Maça Çıktı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik