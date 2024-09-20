Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü evinde Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.
Antrenman Detayları
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde başladı.
Isınma koşuları ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.
Yarınki Antrenmanla Tamamlanacak
Beşiktaş, Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.