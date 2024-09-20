DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,1 -0,12%
ALTIN
2.863,78 -1,31%
BITCOIN
2.143.331,47 0,39%

Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:06
Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü evinde Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde başladı.

Isınma koşuları ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Yarınki Antrenmanla Tamamlanacak

Beşiktaş, Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genç Motokrosçular Romanya'da Hedef Büyütüyor
2
4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 22 Eylül'de Başlıyor
3
TFF, Ampute Futbol Milli Takımı ile Önemli Bir Toplantı Gerçekleştirdi
4
Felipe Melo'dan Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Sarı-Lacivertli Taraftarları Kızdıracak Açıklama
5
Adnan Sezgin'e Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı
6
Voleybol: Beşiktaş Kadın Takımı, Keçiören Belediyesi'ni Rahat Geçti
7
Galatasaray Derbisi Öncesi Önemli İsimlerin Güveni

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış