Beşiktaş, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sergen Yalçın'la Sürdürdü

Beşiktaş, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:39
Antrenman detayları

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yapılan antrenmanla devam etti.

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Seans, kondisyon ve taktik çalışmasına odaklandı.

Isınma koşularıyla başlayan idman; taktiksel çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapılacak antrenmanla devam edecek.

