Beşiktaş, Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fatih Karagümrük maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan 1 saat 15 dakikalık kapalı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:48
Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşılaşmasına kilitlendi

Trendyol Süper Lig 14. hafta hazırlıkları BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik odaklı olarak planlandı. Seans; ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı, ardından taktiksel çalışmalar ve çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, sahadaki çalışmalarla maç taktiğini pekiştirirken kadro ve oyun planı üzerinde son rötuşları yapmayı hedefliyor.

