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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yenerek Derbide Galip Geldi

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Trendyol Süper Lig'deki derbiyi kazandı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe galibiyeti değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 22:47
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yenerek Derbide Galip Geldi

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yenerek Derbide Galip Geldi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaştığı derbide 1-0 galip geldi. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Akıllı Oynamak Zorundaydık

Galibiyetin büyük bir gereklilik olduğunu ifade eden Topraktepe, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Akıllı oynamak zorundaydık. Takımda Tayyip Talha Sanuç ve Salih Uçan gibi az süre alan oyuncularımız vardı. Gedson Fernandes'i öne çıkararak oyun dinamizmimizi artırdık ve geçişlerle gol aramayı hedefledik." şeklinde konuştu.

İkinci Yarı Değişimler

İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerine de değinen Topraktepe, "Golü bulduktan sonra Fenerbahçe, uzun boylu oyuncularını oyuna aldı. Ndour ve Al Musrati'yi geri çekerek, kafa toplarında sıkıntı yaşamamaya çalıştık. Tüm oyuncularım çok iyi mücadele etti ve savaştı." dedi.

Oxlade-Chamberlain'in Performansı

Galibiyeti getiren golü atan Alex Oxlade-Chamberlain hakkında da değerlendirmelerde bulunan Topraktepe, "Oxlade-Chamberlain'in kariyeri ve kalitesi tartışılmaz. Uzun bir sakatlık döneminin ardından formunu bulmaya çalışıyor. Son iki maçında da pozitif katkılar sağladı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a Bağlılık ve İletişim

Geçtiğimiz sezondan bu yana takımın başına üçüncü kez geçen Topraktepe, "Beşiktaş'ta 31. senem. Oyuncularımla iletişimim çok iyi. Beşiktaş için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu camianın içindeyim." şeklinde konuşarak bağlılığını vurguladı.

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