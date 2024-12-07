Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yenerek Derbidedeki Üstünlüğünü Sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın 49. dakikasında Fenerbahçe, gole oldukça yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, orta sahanın biraz ilerisinden taç çizgisine yakın noktadan ceza sahasına uzun bir pas gönderdi. Havadan gelen topu şık bir şekilde önüne alan Dzeko, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, vuruşunu yapmasına rağmen meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Maçın 73. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı yerden ortada, top önce Mert Müldür'ün ayağına çarptı. Immobile, altıpasın önünde meşin yuvarlağa topuğuyla dokunmak istedi fakat İtalyan oyuncunun müdahalesi yeterli olmadı ve top uzak direğin yanından filelere gitti: 1-0.

89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun, ceza sahasında topu Tadic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden çektiği şutta kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın son dakikalarında, 90+6'da Oğuz Aydın'ın soldan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu direkten döndü. Aynı dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında ise topu sürdükten sonra ceza sahasına giren Muçi'nin şutunu kaleci Livakovic, gole izin vermeyerek çıkardı.

Maçın sonlarına doğru, 90+6'da Gedson Fernandes, hakemin faul kararının ardından topu sert bir şekilde dışarı vurduğu için ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Sonuç olarak, Beşiktaş, derbiyi 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet almayı başardı.