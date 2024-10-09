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Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na İtalya'da Başlıyor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na İtalya'nın GEAS Basket takımıyla karşılaşarak başlayacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:32
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na İtalya'da Başlıyor

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda İlk Maçına Çıkıyor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu ilk haftasında yarın İtalya'nın GEAS Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

Detaylar

Karşılaşma, İtalya’nın Castellanza kasabasındaki Borsani Salonu'nda saat 21.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, turnuvaya galibiyetle başlayarak güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.

Grup Mücadeleleri

Beşiktaş, K Grubu'nda GEAS Basket'in yanı sıra Portekiz’den Benfica ve Belçika’dan Basket Namur Capitale ile de mücadele edecek.

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