Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i Geçerek Dörtlü Final'e Yükseldi

Beşiktaş Fibabanka Dörtlü Final'de!

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde nefes kesen bir mücadeleye sahne olan maçta, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 85-80'lik skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Böylece siyah-beyazlılar, Mersinspor'un rakibi olmayı başardı ve Dörtlü Final'e yükselerek turnuvada iddialarını sürdürdü.

Mücadele Sonrası Atmosfer

Karşılaşma, seyircilere heyecan dolu anlar yaşatırken, Beşiktaş'ın gösterdiği performans taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Bu galibiyet, takımın sezon hedeflerine ulaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Gözler Dörtlü Final'de

Beşiktaş Fibabanka'nın Dörtlü Final'deki performansı merakla beklenirken, Mersinspor ile oynayacakları maç da basketbolseverler için oldukça heyecan verici bir karşılaşma olacak.