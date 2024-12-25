Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm ile Karşılaşacak

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm ile Yan Yana Geliyor

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 13. haftasında yarın Almanya'nın Ulm kentinde bulunan ratiopharm Arena'da ratiopharm Ulm ile karşılaşacak. Müsabaka Türkiye Saati ile 21.00'de başlayacak.

Grup Durumu

Şu an grupta 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi elde eden Beşiktaş, 5. sıradaki yerini koruyor. Oysa rakibi ratiopharm Ulm, oynadığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgi ile 3. basamakta bulunuyor.

Önceki Karşılaşma

İki takım, organizasyonun 4. haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelmiş ve o müsabakada Beşiktaş, ratiopharm Ulm'u 107-74 gibi bir skorla mağlup etmişti.