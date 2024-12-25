DOLAR
35,26 -0,19%
EURO
36,7 -0,03%
ALTIN
2.964,59 -0,21%
BITCOIN
3.456.953,43 -0,76%

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm ile Karşılaşacak

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Ratiopharm Ulm'a konuk oluyor. Maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:41
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm ile Karşılaşacak

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm ile Yan Yana Geliyor

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 13. haftasında yarın Almanya'nın Ulm kentinde bulunan ratiopharm Arena'da ratiopharm Ulm ile karşılaşacak. Müsabaka Türkiye Saati ile 21.00'de başlayacak.

Grup Durumu

Şu an grupta 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi elde eden Beşiktaş, 5. sıradaki yerini koruyor. Oysa rakibi ratiopharm Ulm, oynadığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgi ile 3. basamakta bulunuyor.

Önceki Karşılaşma

İki takım, organizasyonun 4. haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelmiş ve o müsabakada Beşiktaş, ratiopharm Ulm'u 107-74 gibi bir skorla mağlup etmişti.

İLGİLİ HABERLER

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FIFA Müzesi: Futbolun Tarihinde Unutulmaz Bir Yolculuk
2
Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yı 3-2 Geçti: Teknik Direktörler Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu
3
Türkiye - Galler Maç Sonucu: 0-0 Beraberlik
4
Kocaelispor'dan Yeni Hedef: İsmet Taşdemir ile Sözleşme İmzalandı
5
Beşiktaş'ın İlk Yarısında Kırmızı ve Sarı Kart Raporu Açıklandı
6
Gaziantep FK: İç Sahada Kalp Kazandırdı, Dış Sahada Sıkıntı Yaşadı
7
Trabzonspor'da Sezonun İlk Yarısının En Golcüsü Simon Banza

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek