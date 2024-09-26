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Beşiktaş Fibabanka'nın Hapoel Shlomo Maçı Sırbistan'a Alındı

Beşiktaş Fibabanka'nın Hapoel Shlomo ile oynayacağı BKT Avrupa Kupası maçı Sırbistan'a taşındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:57
Beşiktaş Fibabanka'nın Hapoel Shlomo Maçı Sırbistan'a Alındı

Beşiktaş Fibabanka'nın Maç Değişikliği

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın, İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile yapacağı BKT Avrupa Kupası 3. hafta maçı Sırbistan'da gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın Detayları

Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu mücadele Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak.

Tarih ve Sebep

Müsabakanın tarihi, 9 Ekim Çarşamba'dan 8 Ekim Salı'ya kaydırıldı. Açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri dikkate alınarak alındı." ifadesi yer aldı.

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