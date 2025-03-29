Beşiktaş-Galatasaray Derbisi: Hakem ve Takım Kadroları Belli Oldu

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Heyecanı
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında gerçekleşecek olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Maçın oynanacağı stat ve hakemler belirlenmiş durumda.
Stat ve Hakemler
Bu büyük karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. Maçın hakemleri ise Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek olarak belirlendi.
Takım Kadroları
Beşiktaş takımının kadrosu şu şekilde:
- Mert Günok
- Svensson
- Paulista
- Emirhan Topçu
- Masuaku
- Gedson Fernandes
- Oxlade-Chamberlain
- Muçi
- Rashica
- Joao Mario
- Rafa Silva
Galatasaray takımının kadrosu ise aşağıdaki oyunculardan oluşuyor:
- Muslera
- Frankowski
- Sanchez
- Abdülkerim Bardakcı
- Eren Elmalı
- Torreira
- Sara
- Yunus Akgün
- Morata
- Barış Alper Yılmaz
- Osimhen
Derbi heyecanı tüm futbolseverleri sarmışken, takımların performansı da merakla bekleniyor.