Beşiktaş-Galatasaray Derbisi: Hakem ve Takım Kadroları Belli Oldu

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında gerçekleşecek olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Maçın oynanacağı stat ve hakemler belirlenmiş durumda.

Stat ve Hakemler

Bu büyük karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. Maçın hakemleri ise Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek olarak belirlendi.

Takım Kadroları

Beşiktaş takımının kadrosu şu şekilde:

Mert Günok

Svensson

Paulista

Emirhan Topçu

Masuaku

Gedson Fernandes

Oxlade-Chamberlain

Muçi

Rashica

Joao Mario

Rafa Silva

Galatasaray takımının kadrosu ise aşağıdaki oyunculardan oluşuyor:

Muslera

Frankowski

Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Eren Elmalı

Torreira

Sara

Yunus Akgün

Morata

Barış Alper Yılmaz

Osimhen

Derbi heyecanı tüm futbolseverleri sarmışken, takımların performansı da merakla bekleniyor.