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Beşiktaş-Galatasaray Derbisi: Hakem ve Takım Kadroları Belli Oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakem ve kadroları açıklandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 19:32
Beşiktaş-Galatasaray Derbisi: Hakem ve Takım Kadroları Belli Oldu

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında gerçekleşecek olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Maçın oynanacağı stat ve hakemler belirlenmiş durumda.

Stat ve Hakemler

Bu büyük karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. Maçın hakemleri ise Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek olarak belirlendi.

Takım Kadroları

Beşiktaş takımının kadrosu şu şekilde:

  • Mert Günok
  • Svensson
  • Paulista
  • Emirhan Topçu
  • Masuaku
  • Gedson Fernandes
  • Oxlade-Chamberlain
  • Muçi
  • Rashica
  • Joao Mario
  • Rafa Silva

Galatasaray takımının kadrosu ise aşağıdaki oyunculardan oluşuyor:

  • Muslera
  • Frankowski
  • Sanchez
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Eren Elmalı
  • Torreira
  • Sara
  • Yunus Akgün
  • Morata
  • Barış Alper Yılmaz
  • Osimhen

Derbi heyecanı tüm futbolseverleri sarmışken, takımların performansı da merakla bekleniyor.

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