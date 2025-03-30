Beşiktaş Galatasaray Derbisinde Salih Uçan'ın Açıklamaları

Beşiktaş Galatasaray Derbisinin Ardından Salih Uçan Açıklamalarda Bulundu

29. haftada Trendyol Süper Lig'in beklenen derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Salih Uçan, maç sonrası yaptığı açıklamalarda takımının başarıları hakkında bilgiler verdi.

Namağlup Şampiyonluğu Koruduk

31 yaşındaki futbolcu, "Namağlup şampiyonluğu koruduğumuz için çok mutluyuz. Beşiktaş camiası adına, taraftarlar adına bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." dedi. Uçan, derbi öncesinde namağlup unvanlarının takımları arasında sıkça konuşulduğunu vurgulayarak, maçta uyguladıkları taktiksel stratejinin başarılı sonuç verdiğini belirtti.

Salih, özellikle Rafa'nın attığı golün hızlı hücum taktiği üzerinde çalışmaları sonucunda geldiğini ifade etti. "Bu galibiyet, takım adına çok mutluluk verici. Beşiktaşlılar için güzel bir bayram başlangıcı oldu," şeklinde konuştu.

Şanssız Anlara Değinildi

Uçan, son iki maçta yaşadıkları şanssız anları da hatırlatarak, "Futbolun içinde böyle şeyler var. Rakibin 10 kişi kalmasına rağmen gol yedik, fakat kazanmayı bildik. Bu durum son 2 maçta üst üste yaşandı," dedi.

Ekstra Motivasyon ile Maça Çıktık

Her derbinin ekstra bir motivasyon sağladığını dile getiren Salih Uçan, bu sezon ligde istedikleri konumda olmadıklarını belirtti. "Taraftarımıza böyle bir atmosferde üzmek çok ayıp olurdu. Ekstra motivasyonla maça çıktık," ifadelerini kullandı.

Son olarak, soyunma odasındaki keyifli havayı aktaran Uçan, hakem Yasin Kol'un da iyi bir maç yönettiğini sözlerine ekledi.