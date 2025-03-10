Beşiktaş, Gaziantep FK Karşısında İlk Yarıyı 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 1-0 geride bıraktı. İşte maçın öne çıkan anları.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:26
Beşiktaş, Gaziantep FK Karşısında İlk Yarıyı 1-0 Önde Tamamladı

Beşiktaş, Gaziantep FK'ya Karşı Üstünlük Sağladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı sona erdi ve Beşiktaş, 1-0'lık avantajla soyunma odasına gitti.

Maçın 17. dakikasında sağ kanattan Rashica'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva, kaleci ile karşı karşıya kaldı fakat şutunu kaleci Mert Günok kontrol etti.

26. dakikada, ceza sahası dışından sağ çaprazdan Ogün Özçiçek'in çektiği sert şutta, kaleci Mert Günok yine dikkatli davranarak topu iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Beşiktaş, penaltı kazandı. Immobile'nin kafayla indirdiği topa hareketlenerek ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rafa Silva, Viana'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltıyı kullanan Immobile, meşin yuvarlağı kalecinin farklı köşelerine göndererek durumu 1-0 yaptı.

33. dakikada Maxim'den aldığı pasla ceza sahası dışından şut çeken Kozlowski'nin vuruşu, az farkla yandan dışarı gitti. İlk yarı sonunda Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında 1-0 önde kapattı.

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