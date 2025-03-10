Beşiktaş-Gaziantep FK Maçından Öne Çıkanlar

Beşiktaş-Gaziantep FK Maçında Notlar

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk etti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de yalnızca bir değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ın İlk 11'i

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya şu oyuncularla başladı:

Mert Günok

Tayyip Talha Sanuç

Felix Uduokhai

Emirhan Topçu

Arthur Masuaku

Gedson Fernandes

Alex Oxlade-Chamberlain

Milot Rashica

Rafa Silva

Joao Mario

Ciro Immobile

Yedekler arasında ise Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Değişiklikler ve Önemli Bilgiler

Solskjaer, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendikleri maça göre tek değişiklik yaparak, Jonas Svensson'un yerine Tayyip Talha Sanuç'u ilk 11'de görevlendirdi.

Gabriel Paulista'nın Dönüşü

Beşiktaş savunma oyuncusu Gabriel Paulista, 18 maç aradan sonra kadroda yer almayı başardı. 28 Kasım 2024'teki Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından geri dönen Paulista, bu süreçte 12 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyemedi.

Yokluklar ve Kadroda Olmayanlar

Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Svensson sakatlığı nedeniyle forma giyemedi, Ricardo ise kurallar gereği kadroda bulunmadı.

Ece Tekmen'in Anonsu

Müsabaka öncesinde takım listelerini Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen duyurdu. 23 yaşındaki futbolcu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yaptığı anonsla taraftarlardan büyük alkış aldı.

Gaziantep FK İlk 11'i

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş karşısında şu oyuncularla sahaya çıktı: