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Beşiktaş, Gaziantep FK'yi İlk Yarıda Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ilk yarıda 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 20:09
Beşiktaş, Gaziantep FK'yi İlk Yarıda Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın İlk Yarı Performansı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında gerçekleşen Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Önemli Anlar

Maçın başlama düdüğünden sadece 3 dakika sonra, Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında topu kontrol eden Okereke'nin vuruşu, kalenin üstünden auta gitti.

28. dakikada, Muçi’nin gönderdiği top ile savunma arkasına sızan Rafa Silva'nın vuruşu kaleci Dioudis'den döndü. Bu sırada Viana'nın önünde kalan topu kapmaya çalışan Immobile, Dioudis’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

31. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı kaleci Dioudis’in sağından ağlara gönderdi ve Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.

41. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Sorescu, güzel bir vuruşla filelere yolladı. Ancak VAR kontrolü sonrası Sorescu'nun ofsaytta olduğu tespit edildi ve golür iptal edildi.

İlk yarının sonunda Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında 1-0 öndeydi.

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