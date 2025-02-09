DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.465.213,18 0,02%

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Sağlık Durumunu Açıkladı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sağlık durumu hakkında açıklama yaparak, ayak bileğinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 18:03
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Sağlık Durumunu Açıkladı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Sağlık Durumunu Açıkladı

Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmelere göre, oyuncunun ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından paylaşılan bilgiye göre, "Takımımızın Sivasspor ile oynadığı müsabakada, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden ve bu nedenle oyuna devam edemeyen sporcumuz Gedson Fernandes'in yapılan değerlendirmeleri ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını ve Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için çalışmalara devam edildiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Adana Demirspor Maçında Zorunlu Değişikliklerle Kazandı
2
Kütahya'da Sualtı Hokeyi Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
3
Mourinho: Sakatlıklar Takıma Fırsat Sunuyor
4
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. Hafta Maçları Tamamlandı
5
Marmaris MIYC Kış Trofesi'nde İkinci Ayak Heyecanı Sona Erdi
6
Hentbol Kadınlar Süper Lig: Armada Praxis Yalıkavakspor, Görele Belediyespor'u Mağlup Etti

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!