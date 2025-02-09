Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Sağlık Durumunu Açıkladı

Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmelere göre, oyuncunun ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından paylaşılan bilgiye göre, "Takımımızın Sivasspor ile oynadığı müsabakada, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden ve bu nedenle oyuna devam edemeyen sporcumuz Gedson Fernandes'in yapılan değerlendirmeleri ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını ve Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için çalışmalara devam edildiğini belirtti.