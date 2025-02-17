Beşiktaş, Genç Yıldız Mustafa Hekimoğlu'nun Sözleşmesini Uzattı

Beşiktaş, 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2027-2028 sezonuna kadar uzattığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:09
Beşiktaş, Genç Yıldız Mustafa Hekimoğlu'nun Sözleşmesini Uzattı

Beşiktaş, Genç Yıldızını Takımda Tutuyor

Beşiktaş, genç santrforu Mustafa Hekimoğlu ile sözleşmesini uzattı. 17 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen değerli bir yetenek olarak dikkat çekiyor.

Yeni Sözleşme Detayları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Mustafa Hekimoğlu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu kapsamda, genç futbolcu bu süreçte Beşiktaş'ın başarısına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Başkan ile Yapılan Görüşme

Mustafa Hekimoğlu, Başkan Serdal Adalı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantının ardından yeni sözleşmeye imza attı. Genç oyuncunun geleceği için bu önemli adım, Beşiktaş taraftarını da mutlu etti.

Performansı ve İstatistikleri

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maçagol ve asist katkısı sağladı. Genç yetenek, Beşiktaş'ın gelecekteki başarısında kritik bir rol oynamaya hazırlanıyor.

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