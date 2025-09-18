Beşiktaş, Göztepe Deplasmanında: Süper Lig 6. Hafta

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Göztepe ise Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puana sahip.

Eksikler

Beşiktaş'ta üç futbolcu Göztepe maçında forma giyemeyecek. Orkun Kökçü kırmızı kart cezalısı olarak kadroda yer alamayacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi müsabakada görev yapamayacak. Sakatlığı geçen ve antrenmanlara başlayan Mustafa Hekimoğlu'nun kadroda olup olmayacağına teknik ekip karar verecek.

Jota Silva görev bekliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, görev verilmesi durumunda Göztepe karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Portekizli kanat oyuncusu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralık olarak transfer edildi ve teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekliyor. Öte yandan Rıdvan Yılmaz, şans bulması halinde 1.230 gün sonra yeniden siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

Beşiktaş, Göztepe'yi son 3 maçta yenemedi

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe ile oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Geçen sezonki randevularda Beşiktaş 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Süper Lig'de evinde 4-2 yenilen, deplasmanda ise 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında İzmir ekibine 3-1 mağlup oldu.