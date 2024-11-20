Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgilere göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenmanda, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi ve idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Göztepe müsabakasının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 22 Kasım Cuma günü devam edecek.

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