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Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maç öncesi idmanlarına devam ediyor. Hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:08
Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgilere göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenmanda, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi ve idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Göztepe müsabakasının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 22 Kasım Cuma günü devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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