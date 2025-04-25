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Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 Geçti: Solskjaer Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Hatayspor galibiyeti sonrası oyuncularının performansını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 23:08
Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 Geçti: Solskjaer Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş'tan Etkileyici Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın seyrine dair değerlendirmelerde bulundu.

Reaksiyonumuz İyiydi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Hatayspor buraya oynamaya ve kazanmaya gelmişti. Bunu da maçın başında gösterdiler. İlk periyotta bizden daha iyilerdi ve golü de buldular. Ancak biz duygusal kontrolümüzü kaybetmedik. Reaksiyonumuz iyiydi. Durumu iyi idare ettik. İkinci yarıda iyi defans yaptık." şeklinde belirtti.

Immobile'ın Performansı

Maçta 3 gol atan Immobile ile ilgili de görüş bildiren Norveçli hoca, "Immobile üst düzey profesyonel ve iyi bir futbolcu. Son haftalarda oynamama durumuna karşı reaksiyonu çok iyiydi. Daha taze bir Immobile görüyoruz bugün. Hat-trick yaptığı için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Genç Oyunculara Dikkat

Bunun yanı sıra Keny Arroyo'nun attığı gol için de sevindiğini dile getiren Solskjaer, "Takım arkadaşları da onun adına çok mutlu. Tüm gençler için ekstra çalışmalar çok önemli. Gençlerin futbol oynamak için buradalar, umarım daha da iyi olacaklar." dedi.

Derbi Heyecanı

Solskjaer, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbiye de değinerek, "Maç yüzde 100 motivasyona sahip iki takım arasında oynanacak. Ben ve Jose Mourinho birbirimizi tanıyoruz. Takımların içinde bulunduğu sıralamadan bağımsız bir maç olacak." diyerek derbiye yönelik planlarını paylaştı.

Solskjaer, "Önce bugünün analizini yapacağız sonra Fenerbahçe maçını düşüneceğiz." diyerek gelecek hedeflerine odaklandıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor takımları Tüpraş Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor takımları Tüpraş Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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