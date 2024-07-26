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Beşiktaş Hentbol Takımı, Tüm Kupaları Kazanma Hedefinde

Beşiktaş'ın hentbol takımı, yeni sezonda 4 kupa kazanmayı hedefliyor. Kaptan Ozan Arifoğlu ve yeni transferler kamp sürecini değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:10
Beşiktaş Hentbol Takımı, Tüm Kupaları Kazanma Hedefinde

Beşiktaş Hentbol'da Zirveye Hazırlanıyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde geçen sene 3 kupa alan Beşiktaş Safi Çimento, bu yıl hedefini 4 kupa olarak belirledi. Takım kaptanı Ozan Arifoğlu, "Geçen sene 3 kupa almıştık, bu sene neden 4 olmasın? İnşallah 4 kupayı alırız" açıklamasında bulundu.

Yeni Sezon Hedefleri

Bolu Dağı'ndaki bir otelde Oliver Roy Camino yönetiminde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, 26 Ağustos'ta Ankara'da Spor Toto ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Ozan Arifoğlu, takımın geçtiğimiz sezonki değişikliklerini ve antrenörün sistemini vurgulayarak, "Antrenörümüz devam ediyor, yeni gelen oyuncular hemen sisteme uyum sağladı" şeklinde konuştu.

Yeni Transferler ve Motivasyon

Yeni transferlerden Eduardo Gurbindo Martinez, Beşiktaş'ta oynamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Kamp sürecimiz yoğun ve verimli geçti. Amacımız Avrupa Kupası'nda başarılı olmak" ifadesini kullandı.

Diğer yeni transfer Oğulcan Güney ise, "Beşiktaş, Türkiye Ligi'nde her kupada favoridir. Avrupa Kupası'nda da hedefimiz şampiyonluktur" dedi.

Beşiktaş Hentbol Takımı, bu sezon tüm kulvarlarda elde edeceği başarılarla kendine bir kez daha isim yazdırmayı planlıyor.

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