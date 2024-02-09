Beşiktaş iki görüşmeden beklediği sonucu alamadı

Beşiktaş bu transfer döneminde yetersiz kaldı, hiçbir yıldız oyuncudan olumlu sonuç alamadı. Ayrıntılar haberimizde...

Beşiktaş iki görüşmeden beklediği sonucu alamadı
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Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma güçlendirme amacıyla gerçekleştirdiği hamlelerle dikkat çekiyor. Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katan Kara Kartal, aynı zamanda İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak Joe Worrall'ı stoper pozisyonuna dahil etti.

Ancak, yönetimin hedeflediği yıldız isimlerle ilgili beklenen sonuçları alamadığı öğrenildi. Özellikle Brezilya'nın Sao Paulo kulübünde forma giyen James Rodriguez için yapılan girişimlerin olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Kolombiyalı yıldızın kulübüyle yollarını ayırdığı haberlerine rağmen, Beşiktaş'ın bu transfer için şu an herhangi bir girişimde bulunmadığı bildirildi.

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Diğer bir hedef ise Paris Saint-Germain'de forma giyen Danilo Pereira oldu. Tecrübeli futbolcunun ayrılma isteğine rağmen, PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique'nin bu sezon için izin vermediği belirtildi. Danilo Pereira'nın kontratının 2025'e kadar devam ettiği ifade edilirken, Beşiktaş'ın sezon sonunda bu oyuncu için yeni bir transfer girişiminde bulunacağı açıklandı. Pereira, savunmanın göbeğinde ve orta sahada oynayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın transferde beklenen yıldızları kadrosuna katamamış olması, yönetimin sezon sonunda tekrar harekete geçeceği beklentilerini güçlendirdi. Futbolseverler, sezon sonundaki transfer dönemine dair gelişmeleri merakla bekliyor.

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