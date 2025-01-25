Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten gelen açıklamaya göre, Beşiktaş'ın 22 kişilik kadrosunda yer alan isimler şöyle:
- Mert Günok
- Ersin Destanoğlu
- Göktuğ Baytekin
- Jonas Svensson
- Onur Bulut
- Ciro Immobile
- Joao Mario
- Bakhtiyor Zaynutdinov
- Ernest Muçi
- Arthur Masuaku
- Almoatasem Al-Musrati
- Milot Rashica
- Salih Uçan
- Semih Kılıçsoy
- Rafa Silva
- Emirhan Topçu
- Jean Onana
- Cher Ndour
- Gedson Fernandes
- Felix Uduokhai
- Alex Oxlade-Chamberlain
- Mustafa Erhan Hekimoğlu
Ancak Beşiktaş'ta, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista gibi tedavi sürecinde olan oyuncuların yanı sıra Can Keleş de kadroda yer almadı.