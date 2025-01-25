DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.733.792,28 0,49%

Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında sahaya çıkacak 22 kişilik kadrosunu açıkladı. Tedavileri süren oyuncular kadroda yok.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:30
Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten gelen açıklamaya göre, Beşiktaş'ın 22 kişilik kadrosunda yer alan isimler şöyle:

  • Mert Günok
  • Ersin Destanoğlu
  • Göktuğ Baytekin
  • Jonas Svensson
  • Onur Bulut
  • Ciro Immobile
  • Joao Mario
  • Bakhtiyor Zaynutdinov
  • Ernest Muçi
  • Arthur Masuaku
  • Almoatasem Al-Musrati
  • Milot Rashica
  • Salih Uçan
  • Semih Kılıçsoy
  • Rafa Silva
  • Emirhan Topçu
  • Jean Onana
  • Cher Ndour
  • Gedson Fernandes
  • Felix Uduokhai
  • Alex Oxlade-Chamberlain
  • Mustafa Erhan Hekimoğlu

Ancak Beşiktaş'ta, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista gibi tedavi sürecinde olan oyuncuların yanı sıra Can Keleş de kadroda yer almadı.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darüşşafaka Lassa, Aliağa Petkimspor'u 83-64 Mağlup Etti
2
Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
3
Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu
4
Sivasspor 5-2 Kayserispor: Trendyol Süper Lig'de Sürpriz Zafer
5
Gençlerbirliği, Boluspor'u Deplasmanda 2-0 Geçti
6
Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışmaları Samsun'da Başladı
7
Galatasaray-Göztepe Maçından Önemli Notlar

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!