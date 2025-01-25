Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten gelen açıklamaya göre, Beşiktaş'ın 22 kişilik kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Göktuğ Baytekin

Jonas Svensson

Onur Bulut

Ciro Immobile

Joao Mario

Bakhtiyor Zaynutdinov

Ernest Muçi

Arthur Masuaku

Almoatasem Al-Musrati

Milot Rashica

Salih Uçan

Semih Kılıçsoy

Rafa Silva

Emirhan Topçu

Jean Onana

Cher Ndour

Gedson Fernandes

Felix Uduokhai

Alex Oxlade-Chamberlain

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Ancak Beşiktaş'ta, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista gibi tedavi sürecinde olan oyuncuların yanı sıra Can Keleş de kadroda yer almadı.