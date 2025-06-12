Beşiktaş'ın Eski CEO'su Uğur Gökhan Sarı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uğur Gökhan Sarı'nın Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Şirketler Grubu’nun eski Üst Yöneticisi (CEO) ve divan kurulu üyesi Uğur Gökhan Sarı, son yolculuğuna uğurlandı. Sarı için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrasında bir cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Katılanlar

Cenaze namazına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora ve yönetim kurulu üyesi Orhan Özalp gibi kulüp yöneticileri ve eski başkanlar Fikret Orman ile Serdar Bilgili de katıldı. Ayrıca, kulübün eski yöneticisi ve divan kurulu başkan adayı Ahmet Ürkmezgil, Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski başkan vekilleri Hüsnü Güreli ve Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’nın eski başantrenörü Aziz Akkaya ile Sarı’nın ailesi ve sevenleri de cenazeye iştirak etti.

Defin İşlemi

Cenaze namazının ardından, 58 yaşında hayata veda eden Uğur Gökhan Sarı’nın naaşı, Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Şirketler Grubunun eski Üst Yöneticisi (CEO) ve divan kurulu üyesi Uğur Gökhan Sarı, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.