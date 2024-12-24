Beşiktaş'ın Gol Raporu: 25 Gol ve 9 Golcü

Beşiktaş'ın Gol Raporu

Siyah-beyazlı futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında devre arasına girdi. Beşiktaş, 16 maçta 25 gol kaydetti ve 26 puanla 6. sırada yer alıyor.

Gol Sevinci Yaşayan 9 Futbolcu

Beşiktaş, 25 golle sezonun ilk bölümünde 9 futbolcusunun katkısını aldı. Ciro Immobile, Rafa Silva, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Moatasem Al Musrati, Semih Kılıçsoy ve Alex Oxlade-Chamberlain, skor tabelasını değiştiren isimler oldu. Bu oyuncular toplam 24 kez gol atarken, 1 gol de Göztepe maçında rakip oyuncunun kendi kalesine attığı golden geldi.

En Golcü İsim: Ciro Immobile

İtalyan santrfor Ciro Immobile, 13 karşılaşmada 9 golle Beşiktaş'ın en skorer ismi oldu. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva ise 4 gol atmayı başardı. Gedson Fernandes ve Muçi 3'er gol kaydederken, Rashica, Paulista, Al Musrati, Semih Kılıçsoy ve Oxlade-Chamberlain ise birer golle takıma destek sağladı.

Defansif Başarı ve Az Gol Yeme

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’deki en az gol yiyen 3. takım konumunda. İlk yarıda kalesinde toplamda 18 gol gördü ve 6 maçta rakiplerinin gol atmasına izin vermedi. 4 gollü bir maç yaşanırken, başka bir karşılaşmada 3 gol yedi. Ayrıca, 3 maçta 2’şer ve 5 maçta da 1 golle rakiplerinin atışlarını engelleyemedi.

Son Dakikalarda Etkili Performans

Beşiktaş'ın, ligde attığı 25 golün 14'ü ilk yarıda, 10'u ise ikinci devrede kaydedildi. Siyah-beyazlılar, özellikle devrelerin son 15 dakikasında 13 gol üretti. İlk 15 dakikada 3, 15-30. dakikalarda 4, 45-60 ve 60-75. dakikalarda 2'şer gol attı. Takım, bu sezon 24 golünün 15'ini ayakla, 4'ünü kafa ile ve 5'ini penaltılarla kaydetti.