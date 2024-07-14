Beşiktaş'ın yeni golcüsü Immobile'den Icardi göndermesi: "O maç elimden geleni yapacağım"

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna katmıştı. Yıldız oyuncu, 2 yıllık sözleşmenin imzalanmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, imza töreninde taraftarlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan golcü, kendisini transfer eden başkan ve yönetime teşekkür ederek konuşmasına başladı. Immobile, "Sayın başkanımıza, tüm yönetime teşekkür ederim. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. 8 senelik Lazio macerasından sonra yeni bir sayfa açmak için buradayım. Beni çok fazla isteyen bir takım olduğunu gördüm ve kendimi önemli hissettim. Lazio'ya da teşekkür etmek istiyorum." dedi.



İtalya'dan Beşiktaş'a transfer olan yıldız oyuncu, yeni sezon için oldukça istekli olduğunu belirterek, "Yeni bir maceraya başlıyorum. Önemli işler yapmayı umuyoruz. Bu sezona çok istekli başlayacağız. Taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftara ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar için elimden geleni yapacağım. Maç sonunda formamın terli olduğunu onlara göstereceğim" ifadelerini kullandı.





ICARDI'YE REKABET MESAJI

Ciro Immobile, Beşiktaş'a gelmeden önce Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'ye de mesaj gönderdi. Immobile, "Takım için önemli olmak istiyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Icardi çok önemli bir oyuncu. Önümüzdeki sezon aramızda iyi bir rekabet olacaktır. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız." dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Immobile'nin açıklamaları, taraftarlar ve futbol camiası tarafından büyük ilgi gördü. İtalyan golcünün, takım için elinden geleni yapacağını ve taraftarların desteğine layık olacağını vurgulaması, yeni sezonda Beşiktaş için umut verici bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

İTALYAN YILDIZIN KARİYERİNE YENİ BİR SAYFA

Ciro Immobile, 8 yıllık Lazio kariyerinin ardından Beşiktaş'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. İtalya Serie A'da gösterdiği performansla dikkat çeken Immobile, Beşiktaş formasıyla da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. İtalyan golcü, Lazio'da geçirdiği yıllar boyunca birçok başarıya imza atmış ve taraftarların sevgisini kazanmıştı. Şimdi ise Beşiktaş taraftarlarının gönlünde taht kurmak için mücadele edecek.

İmza töreninde yaptığı açıklamalarla Beşiktaş taraftarlarını umutlandıran Immobile, takım için elinden geleni yapacağını ve her maç sonunda formasının terli olacağını belirtti. İtalyan golcü, "Önemli bir sezona başlayacağız. Taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Onlar için elimden geleni yapacağım. Maç sonunda formamın terli olduğunu onlara göstereceğim." diyerek, yeni sezonda ne kadar istekli olduğunu gösterdi.



REKABETE HAZIR

Ciro Immobile'nin Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'ye yönelik rekabet mesajı, yeni sezonun oldukça heyecanlı geçeceğinin bir işareti olarak görülüyor. İtalyan golcü, "Icardi çok önemli bir oyuncu. Önümüzdeki sezon aramızda iyi bir rekabet olacaktır." diyerek, sahada rekabetin yüksek olacağını belirtti. Bu açıklamalar, Süper Lig'deki golcülerin performanslarını izlemek için sabırsızlanan futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, basın toplantısında yaptığı açıklamalarla taraftarlara büyük bir heyecan yaşattı. İtalyan golcünün, takım için elinden geleni yapacağını ve her maç sonunda formasının terli olacağını belirtmesi, Beşiktaş taraftarlarını umutlandırdı. Immobile'nin, Icardi ile rekabet mesajı ise yeni sezonun oldukça heyecanlı geçeceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Beşiktaş, İtalyan golcünün liderliğinde yeni sezona büyük hedeflerle başlayacak.

