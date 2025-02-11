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Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo İstanbul'da!

Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo ile prensipte anlaştı. Genç oyuncu İstanbul'a geldi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:35
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo İstanbul'da!

Beşiktaş, Elan Ricardo'yu İstanbullularla Buluşturdu

Beşiktaş, prensipte anlaştığı Kolombiyalı genç futbolcu Elan Ricardo'yu İstanbul'a getirdi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, İstanbul Havalimanında siyah-beyazlı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

Kartal'a Hoş Geldin Pozu

Ricardo, basın mensuplarına “Kartal” hareketi yaparak poz vermeyi de unutmadı. Ardından konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Yapılacak son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'ın Elan Ricardo ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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