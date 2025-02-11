Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo İstanbul'da!

Beşiktaş, Elan Ricardo'yu İstanbullularla Buluşturdu
Beşiktaş, prensipte anlaştığı Kolombiyalı genç futbolcu Elan Ricardo'yu İstanbul'a getirdi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, İstanbul Havalimanında siyah-beyazlı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.
Kartal'a Hoş Geldin Pozu
Ricardo, basın mensuplarına “Kartal” hareketi yaparak poz vermeyi de unutmadı. Ardından konaklayacağı otele doğru hareket etti.
Yapılacak son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'ın Elan Ricardo ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.