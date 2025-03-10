Beşiktaş'ın Yenilmezlik Serisi Gaziantep FK'ya Karşı Sona Erdi

Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 yenilerek 9 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 23:16
Beşiktaş'ın Yenilmezlik Serisi Gaziantep FK'ya Karşı Sona Erdi

Süper Lig'de Şok Mağlubiyet

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Gaziantep FK'ya 2-1 yenilerek 9 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Siyah-beyazlı ekip, maçta 31. dakikada Ciro Immobile’nin penaltı golüyle öne geçse de, 61. dakikada Arda Kızıldağ'ın golüne engel olamadı.

Çekişmeli Mücadelede Son Dakika Goller

77. dakikada Gaziantep FK, Bruno Viana’nın kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen, 87. dakikada Furkan Soyalp’ın attığı golle zafere ulaştı. Böylece Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında Dolmabahçe Stadyumu'nda ilk kez galip geldi.

Solskjaer İlk Yenilgisini Aldı

Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 27. haftada yaşadığı bu mağlubiyetle ligdeki ilk yenilgisini aldı. Norveçli teknik adam, 6. maçında sahadan üzgün ayrılmak zorunda kaldı. Daha önceki 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Solskjaer, beklentileri karşılayamadı.

Immobile Geri Dönüş Yaptı

İtalyan golcü Ciro Immobile, Gaziantep FK karşısında 6 maçlık gol orucunu penaltıyla bozdu. Bu sezon ligdeki 11. golüne imza atan Immobile, 6 golünü penaltıdan kaydetti. Son golünü 11. maçında Attığı bu gol, aynı zamanda Beşiktaş’ın öne geçmesini sağladı.

Öne Çıkan Başka Detaylar

  • Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
  • Tribünlerden yabancı hakem talebi yükseldi; taraftarlar, kararlar nedeniyle öfke duydu.

Gaziantep FK'nın Tarihî Zaferi

Gaziantep FK, Beşiktaş'la oynadığı maçlarda ilk kez 3 puanın sahibi oldu. Daha önce Dolmabahçe'deki 5 karşılaşmada 1 gol atabilen Gaziantep, bu maçta galip gelerek tarihi bir zafer elde etti.

Sonuç Olarak

Gaziantep FK, Beşiktaş’ı mağlup ederek önemli bir moral buldu ve ligdeki dengeleri değiştirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla şampiyonluk hayallerinde ağır bir darbe aldı.

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