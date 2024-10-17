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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı FIBA Kupası'nda Farklı Galibiyet Aldı

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Benfica'yı 35 sayı farkla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 21:46
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı FIBA Kupası'nda Farklı Galibiyet Aldı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Önemli Zafer

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu'nun ikinci haftasında sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisini 90-55 gibi net bir skorla yenerek grubundaki ikinci galibiyetini elde etti.

Maçın Detayları

Beşiktaş, Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan maça hızlı bir başlangıç yaptı. İlk çeyrek sonunda 20-11'lik skorla önde çıkan ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte farkı daha da açarak devreyi 50-25 üstün tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdürdü. Üçüncü çeyreği 75-47 önde kapatan Beşiktaş, ardından karşılaşmayı 90-55 ile sona erdirdi.

Öne Çıkan Oyuncular

Maçın en skorer ismi Evans oldu ve 23 sayıyla dikkat çekti. Ayrıca, ev sahibi takımda Elif Bayram 17, Hillsman ve Uzanoglu 14 sayı atarak takıma önemli katkılarda bulundu. Diğer oyuncular arasında Winterburn 7, Fagbenle 6, Lazic 5, Gizem Başaran Turan ve Esra Güvenç ise ikişer sayı ile mücadele etti.

Bu sonuçla Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında da galibiyet elde ederek 2'de 2 yaptı. Benfica ise bu maçla birlikte ilk yenilgisini almış oldu.

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