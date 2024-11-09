Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Derbiyi Kazandı: 1-0

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Derbiyi Kazandı

Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş United Payment, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Beşiktaş, birçok net pozisyona girdi. Ancak Galatasaray kalecisi Gamze, yaptığı kritik kurtarışlarla rakibinin gollerine izin vermedi. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarının başında, Halilaj’ın 47. dakikada attığı golle öne geçen Beşiktaş, bu mücadelede skoru korumayı başardı ve 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya çıkardı. Galatasaray ise, iki maç eksiğiyle birlikte ikinci kez mağlubiyet yaşadı ve 12 puanda kaldı.

Atatürk Anması

Müsabaka öncesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılı anısına bir saygı duruşuyla anıldı. İki takım, taraftarlarıyla birlikte "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz." yazılı pankartla sahaya çıktılar. Ayrıca, İstiklal Marşı'ndan önce, Atatürk ve ebediyete intikal eden şehitler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Taraftar Desteği

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi yaklaşık 5 bin siyah-beyazlı taraftar izledi. Tüpraş Stadı'na gelen taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük bir coşku ile destek verdiler.