Beşiktaş, Karabük Demir Kartal'ı 88-65 Mağlup Etti

Beşiktaş, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Karabük Demir Kartal'ı 88-65 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:44
Beşiktaş, Karabük Demir Kartal'ı 88-65 Mağlup Etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ın Zaferi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi B Grubu 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, konuk olduğu Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü'nü 88-65 mağlup etti.

Maçın Detayları

Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmada, devre arasına 44-30 önde giren Beşiktaş, üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak maçtan galip ayrıldı.

Bu sonuç, Beşiktaş'ın ligdeki hedefleri için oldukça önemli bir adım oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi B Grubu 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, konuk olduğu...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi B Grubu 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, konuk olduğu Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü'nü 88-65 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi B Grubu 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, konuk olduğu...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi B Grubu 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, konuk olduğu Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü'nü 88-65 mağlup etti.

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