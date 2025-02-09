Beşiktaş, Keny Arroyo'yu Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, Ekvadorlu genç futbolcu Keny Arroyo ile sözleşme imzaladı. Transferle ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 23:25
Beşiktaş, Keny Arroyo'yu Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, Keny Arroyo ile Anlaştı

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmesi için İstanbul'a davet ettiği 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Alexander Arroyo Alvarado'yu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncunun potansiyeline olan inancını dile getirdi.

Yetenekli Kanat Oyuncusu

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır. Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arroyo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz," ifadeleri yer aldı.

Keny Arroyo'nun, Beşiktaş'taki kariyerinin başlangıcı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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