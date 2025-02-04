Beşiktaş, Kırklarelispor'a Karşı Rotasyonlu Kadro ile Sahada

Beşiktaş'tan Kadro Rotasyonu

Beşiktaş, Kırklarelispor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nden Twente ile oynanan son maçın kadrosuna göre 7 değişiklik yaparak, genç oyunculara fırsat tanıdı.

Dikkat Çeken Değişiklikler

Al Musrati'nin Monaco'ya kiralanmasının ardından, kaleci Mert Günok, Jonas Svensson, Gedson Fernandes, Milot Rashica yedek soyundurulurken, dinlendirilen Rafa Silva ve Ciro Immobile ise kadroda yer almadı.

Rafa Silva'nın İlk Maç Kaçırışı

Bu sezon, Rafa Silva, ilk kez bir maçta sahada yer almadı. Şu ana kadar 32 müsabakada yer alan Portekizli oyuncu, ligde 20, Avrupa'da 10 ve Türkiye Kupası'nda 1 maçta görev alarak toplamda 10 gol attı. Twente karşılaşmasında sakatlanan Silva, Kırklarelispor maçında dinlendirildi.

Genç Oyuncular A Takımda

Beşiktaş’ın 19 yaş altı takımından 3 oyuncu, Kırklarelispor maçında ilk kez A takım forması giydi. Baran Can, Poyraz Gelen ve Adnan Karahisar kariyerlerinde önemli bir adım atarak, A takım kadrosuna dahil oldular. Ayrıca, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay ve Arda Berk Özüarap gibi genç futbolcular da sahada yer aldı.

Taraftarın İlgi Eksikliği

Karşılaşmaya olan ilgi beklenenin altında kaldı; tribünleri yaklaşık 15 bin taraftar doldurabildi. Biletlerin 10 ve 20 liradan satışa sunulmasına rağmen, Beşiktaş taraftarları destek vermekte isteksizdi. Maç öncesi Beşiktaş, "6 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız." yazılı pankartla sahaya çıktı.