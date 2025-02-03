Beşiktaş, Kırklarelispor ile Türkiye Kupası'nda Tarihi Maçta Buluşuyor

Beşiktaş, Kırklarelispor ile Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Karşılaşıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Kırklarelispor ile karşılaşacak. Müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında aldığı galibiyetle başlamış ve D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer almaktadır.

Kırklarelispor'un Kupaya Yükselişi

Kırklarelispor, kupa yolculuğuna 2. turda dahil oldu ve sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Adana Demirspor (2-0)’u yenerek grup aşamasına adını yazdırdı. Yeni formatla oynanan ilk maçında, sahasında Bodrum FK ile 4-4 berabere kaldı. Kırklarelispor, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.

İlk Resmi Karşılaşma

Beşiktaş ile Kırklarelispor, bu maçla birlikte ilk kez resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden rakibiyle ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek.

Maçın Lokasyonu

Siyah-beyazlı kulüp, Tüpraş Stadı'ndaki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle, maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Kulüp, daha önce yapılan açıklama ile bu bilgiyi duyurdu.

Son İki Maçta İki Kupa

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda son iki maçını kazanarak iki kupa kaldıran Beşiktaş, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek 11. kez şampiyon olmuştu. Aynı statta, bu sezon başında düzenlenen Turkcell Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

Bilet Fiyatları Uygun

Kırklarelispor ile oynanacak karşılaşmanın biletleri, 10 ve 20 lira olarak satışa sunuldu. Müsabanın biletleri, 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren genel satışa açıldı.

Kırklarelispor'un En Golcüsü Okan Derici

Kırklarelispor’da, takımın en golcüsü Okan Derici. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon lig ve kupada 24 maçta 11 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta Eksikler

Beşiktaş'ta, Kırklarelispor karşısında eksikler dikkat çekiyor. Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi gibi isimlerin yanı sıra tedavi süreci devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un da forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca, kulüpten ayrılması gündemde olan Cher Ndour ve Al Musrati de maç kadrosunda yer almayacak.