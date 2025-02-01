Beşiktaş, Kırklarelispor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Beşiktaş, Kırklarelispor İçin Hazırlıklara Başladı

Trendyol Süper Lig'de haftayı bay geçen Beşiktaş, 4 Şubat Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarına start verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in 2 günlüğüne ülkesi Norveç'e gitmesi nedeniyle yardımcı antrenör Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente müsabakasında forma giyen oyuncular, yenileme antrenmanıyla günü tamamlarken diğer futbolcular kondisyon ve taktik çalışmalara katıldılar.

Ancak, sağ uyluk üst kısmına darbe almış olan Ciro Immobile ve sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı yaşayan Rafa Silva antrenmana katılmadı. Ayrıca sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov da idmanda yer almadı.

Sağ hamstring tendon yaralanması nedeniyle tedavi süreci devam eden Tayyip Talha Sanuç, sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalara devam etti.

Beşiktaş, Kırklarelispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla devam edecek.