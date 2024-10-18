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Beşiktaş, Konyaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Antrenman detayları ve teknik direktör açıklamaları haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 14:49
Beşiktaş, Konyaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendoyol Süper Lig’in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, bu önemli maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Daha sonra oyuncular, pas ve 5’e 2 çalışmalarıyla fiziksel hazırlıklarını sürdürdü.

İdmanın final kısmında ise dar alanda yapılan çift kale maçlarla çalışma tamamlandı. Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesindeki bu hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sonlandıracak.

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