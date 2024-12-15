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Hatayspor Basın Sözcüsü Ahmet Atıç'tan Hakem Eleştirisi: 'VAR, Hatayspor Aleyhine Var!'

Hatayspor'un Göztepe ile berabere kaldığı maç sonrası basın sözcüsü Ahmet Atıç, VAR sistemine ve hakem kararlarına sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 17:07
Hatayspor Basın Sözcüsü Ahmet Atıç'tan Hakem Eleştirisi: 'VAR, Hatayspor Aleyhine Var!'

Hatayspor Basın Sözcüsü Hakem Kararlarını Eleştirdi

Hatayspor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, hakem kararlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Üzüntümüz Tarif Edilemez

Basın mensuplarına konuşan Atıç, "Ne kadar üzgün olduğumuzu anlatacak kelimeler bulamıyoruz. Geçen hafta Başakşehir maçı sonrası bir açıklama yapmıştık. 'VAR nerede var, VAR nerede yok? Anlayamıyoruz' demiştik ama bu hafta sağ olsunlar, bize anlattılar. VAR, Hatayspor aleyhinde var. Hatayspor lehinde VAR'ın olmadığını anlamış olduk" dedi.

Mesaj Verme Aracı Olmayın

Atıç, "Birileri Hatayspor üzerinden bir yerlere mesaj vermek istiyorsa açık açık söylesinler" ifadelerini kullanarak, daha sonra şunları ekledi: "Hatayspor, sadece bir kulüp değil, aynı zamanda bir şehrin travmasını bitirmeye çalışan bir spor kulübü. Ancak burada Hatayspor üzerinden birileri mesaj vermek istiyor".

Teknoloji Çağında Hakem Kullanımı

Hakem yönetiminin ve VAR sisteminin işleyişini sorgulayan Atıç, "Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Bakalım dijital kameralarla, çalışmalar üzerinden kime galibiyet vermek istiyorsanız onu sağlayın. Biz de hakem kararlarına saygı duymayalım. Acımız çok büyük, üzüntümüz fazla ama artık yeter. VAR'ın nerede olduğunu öğrenmiş olduk. VAR, Hatayspor aleyhine var" dedi.

Çağrı: Elinizi Çekin

Atıç, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Birileri mesaj vermek istiyorsa, Hatayspor üzerinden vermesin. Hatayspor, en son uğraşacakları kulüp olsun. Canımız yanıyor, yaramız var. Lütfen bizden ellerini çeksinler."

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