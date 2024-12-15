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Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor'u 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor'u 1-0'lık skorla önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 17:01
Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor'u 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig 16. Haftasında İlk Yarı Sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor ile karşılaştı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında, Karimi'nin ara pası sonrası Bahoken, kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kaldı. Ancak, Kenan Piric'in başarılı müdahalesi ile meşin yuvarlak uzaklaştırıldı.

24. dakikada, Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan yaptığı yerden ortada, Van de Streek uygun pozisyonda bekleyerek vuruşunu yaptı fakat top kale direğinin yanından auta çıktı.

28. dakikada, Kaluzinski tarafından kullanılan kornerde, Veysel Sarı'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

Bütün bu atakların ardından 45. dakikada Antalyaspor, öne geçti. Kaleci Kenan Piric’in uzun pasına hareketlenen Van de Streek, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalarak kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

İlk yarı sonucunda, ev sahibi ekip Antalyaspor 1-0'lık üstünlükle soyunma odasına gitti.

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