Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Sergen Yalçın'la Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Konyaspor maçının hazırlıklarına Sergen Yalçın yönetiminde, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:52
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Çalışma BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman programı kondisyon ve taktik ağırlıklıydı.

Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve minyatür kale çalışmasıyla antrenmana başladı.

İdman, dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

