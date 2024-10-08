Beşiktaş Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklara başlayan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hız kesmeden çalışmalara başladı.

Antrenman Detayları

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın kondisyon ve taktik çalışmalarıyla dolu olduğu vurgulandı.

Oyuncuların Durumu

Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncuların yenilenme gerçekleştirdiği idmanda, diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ile başlayarak, 5'e 2 pas çalışması yaptıkları belirtildi. Antrenman, minyatür kalede ve dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapılacak antrenman ile Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.