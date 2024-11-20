Beşiktaş Kulübü 'BJK SuperApp' Mobil Uygulamasını Tanıttı

Beşiktaş Kulübü, taraftarlarına yönelik yenilikçi hizmetler sunmayı hedefleyen 'BJK SuperApp' mobil uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. Uygulamanın lansmanında Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve kulüp yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile futbolcular Ciro Immobile, Gedson Fernandes, Felix Uduokhai, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu katıldı. Ayrıca Aktif Bank, Türkiye İş Bankası, United Payment ve Mastercard gibi önemli iş ortaklarının temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Uygulama ile Birlikte Getirilen Yenilikler

Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları ve Ticaret AŞ ortaklığıyla hayata geçirilen uygulama, siyah-beyazlı taraftarların kulüple ilgili bilgilere tek merkezden ulaşmalarını sağlamakta. Uygulama, sigorta ve kredi olanaklarından bilet satışına, dijital cüzdan hizmetlerinden kişiye özel tasarımlı kartlar ile sanal kartla alışveriş imkanı sunuyor.

Uygulamanın Amaçları ve Gelecek Hedefleri