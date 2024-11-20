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Beşiktaş Kulübü 'BJK SuperApp' Mobil Uygulamasını Tanıttı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarlar için geliştirdiği 'BJK SuperApp' mobil uygulamasını tanıttı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:35
Beşiktaş Kulübü 'BJK SuperApp' Mobil Uygulamasını Tanıttı

Beşiktaş Kulübü 'BJK SuperApp' Mobil Uygulamasını Tanıttı

Beşiktaş Kulübü, taraftarlarına yönelik yenilikçi hizmetler sunmayı hedefleyen 'BJK SuperApp' mobil uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. Uygulamanın lansmanında Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve kulüp yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile futbolcular Ciro Immobile, Gedson Fernandes, Felix Uduokhai, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu katıldı. Ayrıca Aktif Bank, Türkiye İş Bankası, United Payment ve Mastercard gibi önemli iş ortaklarının temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Uygulama ile Birlikte Getirilen Yenilikler

Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları ve Ticaret AŞ ortaklığıyla hayata geçirilen uygulama, siyah-beyazlı taraftarların kulüple ilgili bilgilere tek merkezden ulaşmalarını sağlamakta. Uygulama, sigorta ve kredi olanaklarından bilet satışına, dijital cüzdan hizmetlerinden kişiye özel tasarımlı kartlar ile sanal kartla alışveriş imkanı sunuyor.

Uygulamanın Amaçları ve Gelecek Hedefleri

BJK SuperApp'ın yıllık 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediğini belirten Arat, uygulamanın sadece bir seçim vaadi olmadığını ifade ederek, "Dünyada tüm yazılım projeleri kullanıcısıyla birlikte büyüyor, öğreniyor ve gelişiyor. BJK SuperApp'i bugünden itibaren taraftarımız büyütecek, değiştirecek ve geliştirecek"

Arat, Beşiktaşlıların uygulamaya sahip çıkacağına inandığını belirterek, "Beşiktaş öyle güçlü bir camia ki ihtiyaç olduğu anda Beşiktaşlı anında orada olur. Bu dijital ortam ile taraftarlarımızla dayanışma içinde olacağız"

Tanıtım toplantısında ayrıca Anıtlar Kurulu'nun Beşiktaş'ın Akaretler'deki B bloğunun güçlendirilmesini onayladığı haberi de katılımcılarla paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beşiktaş Kulübü için hazırlanan "BJK SuperApp" mobil uygulamasının tanıtımı Tüpraş Stadı'nda...

Beşiktaş Kulübü için hazırlanan "BJK SuperApp" mobil uygulamasının tanıtımı Tüpraş Stadı'nda yapıldı. Tanıtım toplantısına katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü için hazırlanan "BJK SuperApp" mobil uygulamasının tanıtımı Tüpraş Stadı'nda...

Beşiktaş Kulübü için hazırlanan "BJK SuperApp" mobil uygulamasının tanıtımı Tüpraş Stadı'nda yapıldı. Tanıtım toplantısına katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat konuşma yaptı.

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