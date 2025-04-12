Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı: Serdal Adalı'dan TFF'ye Sert Eleştiriler

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda İddialar Gündeme Geldi

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararların sadece Beşiktaş'a değil, aynı zamanda futbol ortamına da zarar verdiğini ifade etti. Adalı, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında TFF'ye tepki gösterdi.

Sosyal Medya Eleştirisi

Sosyal medyada Beşiktaş'ın kaybetmesini bekleyen troll hesaplarını eleştiren Adalı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Gerçek Beşiktaşlılara rağmen hala sosyal medya silahşorluğu için çabalayanlar var..." Beşiktaş'ın karşısına çıkan bu olumsuzlukların altından kalkacak güçte olduklarını da dile getirdi.

TFF’ye Karşı Açıklamalar

Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun hırs ve intikam duygusuyla kararlar aldığını iddia ederek, "Federasyon ve tüm kurullarının bir kez daha gereğini yapmasını talep ediyoruz." dedi. Ayrıca, Merkez Hakem Kurulu ve Türk hakemlerine seslenerek, Beşiktaş'a karşı oluşturulan olumsuz algıyı değiştirmeleri için çağrıda bulundu.

4 Sezondur Süper Lig'de Şampiyonluk Hedefi

Beşiktaş Kulübü Başkanı, son 4 sezondur şampiyonluk hedefinden uzak kaldıklarını belirterek, "Bu taraftar bu hedefsizliği hak etmiyor." dedi. Rakamlarla da açıklamalar yapan Adalı, Beşiktaş'ın mali durumunu ve yeni yapılanma sürecini vurguladı.

Transfer Politikası ve UEFA Kriterleri

Serdal Adalı, kadro maliyetinin UEFA'nın belirlediği oranların üzerinde olduğunu ve kulübe yazı geldiğini belirtti. "1,5 milyon avroya kadar bir ceza ile karşı karşıyayız." şeklinde konuştu. Eski yönetimlerin bütçe dengesini önemsemediğini iddia eden Adalı, kulübün geleceği için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Yeni Sponsorluklar ve Kongre Tarihleri

Başkan Adalı, yeni sezon öncesinde kongre tarihi olarak 4-11 veya 11-18 Mayıs tarihlerinin planlandığını duyurdu. "Biz tüm planlamalarımızı 3,5 sene için yaptık." şeklinde açıklamalar yaptı.

Beşiktaş’a Zarar Gelmeyecek

Adalı, devre arasında transfer edilen oyuncularla ilgili eleştirilere değinerek, "Beşiktaş'a zarar gelmeyecek." dedi. Sponsorluk anlaşmaları ve kulübün geleceği hakkında olumlu mesajlar verdi.

İşler Yoluna Girdiğinde Çoğunluk Ortaya Çıkar

Son olarak, Adalı, siyah-beyazlı kulüpte işler düzeldiğinde kendisine alternatif başkan adaylarının çıkacağını ifade etti ve camiaya hizmet etme arzusu içinde olduğunu vurguladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Klübü'nün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Klübü'nün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısına katılarak konuşma yaptı.